Начальник «Кобри» сам у шоці
Ситуація зі звільненням
Як повідомлялося вчора Президент України Віктор Ющенко зобов`язав начальника Державного департаменту ДАІ МВС України Сергія Коломійця, начальника спецпідрозділу ДАІ «Кобра» і його заступника власноручно написати заяви про звільнення з посад. Причиною тому послужив інцидент зі спікером ВРАрсенієм Яценюком.
"Газете по-киевски" вдалося поспілкуватися в керівником спецпідрозділу ДАІ «Кобра» Дмитром Цимаховичем.
- З`явилася інформація, що вас звільняють...
- Уявляєте, що я сам в шоці. Якщо вас це шокувало, а я всього два тижні на посаді і шокований. Що мені робити?
- Чи дійсно один з ваших замів показав палець?
- Ви знаєте, про це тільки говорять, реальних фактів, які я можу вам підтвердити або спростувати, немає. Я людина тут нова. І тут таке трапилося, що ж життя таке.
- Як прізвище цього зама?
- Давайте не по телефону ці питання з`ясовуватимемо. Більш того, я належу до служби департаменту ДАІ і всі питання до начальника департаменту або заступників. Їх на сьогоднішній день ще не звільнили.