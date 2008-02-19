Начальник «Кобри» сам у шоці

Як повідомлялося вчора Президент України Віктор Ющенко зобов`язав начальника Державного департаменту ДАІ МВС України Сергія Коломійця, начальника спецпідрозділу ДАІ «Кобра» і його заступника власноручно написати заяви про звільнення з посад. Причиною тому послужив інцидент зі спікером ВРАрсенієм Яценюком.

"Газете по-киевски" вдалося поспілкуватися в керівником спецпідрозділу ДАІ «Кобра» Дмитром Цимаховичем.

- З`явилася інформація, що вас звільняють...

- Уявляєте, що я сам в шоці. Якщо вас це шокувало, а я всього два тижні на посаді і шокований. Що мені робити?

- Чи дійсно один з ваших замів показав палець?

- Ви знаєте, про це тільки говорять, реальних фактів, які я можу вам підтвердити або спростувати, немає. Я людина тут нова. І тут таке трапилося, що ж життя таке.

- Як прізвище цього зама?

- Давайте не по телефону ці питання з`ясовуватимемо. Більш того, я належу до служби департаменту ДАІ і всі питання до начальника департаменту або заступників. Їх на сьогоднішній день ще не звільнили.