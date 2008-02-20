На Кіровоградщині на 20% подорожчав хліб

Базове підприємство із виробництва хліба в Кіровоградській області збільшило вартість продукції з борошна першого гатунку на 20 %.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином середньообласний показник вартості на цей різновид хліба сьогодні становить 2 грн. 56 коп.

Начальник державної інспекції з контролю за цінами в області Ігор ФУРМАНОВ на прес-конференції пояснив, що подорожчання має декілька підстав. За його словами, працівникам підприємства підвищили заробітну плату. По-друге, зросла вартість енергоносіїв, необхідних для випікання хліба, зокрема, природного газу.

«Але основний чинник - подорожчання борошна. Якщо раніше хліб випікався з борошна із державного резерву ДАК "Хліб України", то сьогодні такі запаси вичерпані, тому використовується борошно, яке виробник закуповує за комерційною ціною», - зауважив І.ФУРМАНОВ.

Як пояснив начальник головного управління агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА Іван ВЛАДОВ, найближчим часом очікується підписання постанови Кабінету Міністрів України, згідно з якою здійснюватиметься розподіл борошна по регіонах. За його словами, підприємства області потребують 320 тонн борошна з державного резерву.

«Коли воно надійде до регіону, з`явиться можливість стабілізувати рівень ціни на хліб, можливо, навіть дещо знизити», - висловив сподівання І.ВЛАДОВ.

Тим часом, в області середня вартість хліба з борошна вищого гатунку становить 2,97 грн. за кілограм (по Україні – 3,23 грн.), з борошна першого гатунку – 2,56 грн. (по Україні – 2,55 грн.), з житнього борошна – 2,30 грн. (по Україні – 2,48 грн.)

За словами І.ФУРМАНОВА, навіть після останнього подорожчання середній рівень роздрібних цін на хлібобулочні вироби в Кіровоградській області залишається одним з найнижчих в Україні.