На Кіровоградщині чоловік убив двох сестер, запідозривши їх у чаклунстві

38-річний житель Олександрівського району Кіровоградської області зарізав двох літніх жінок-сестер, запідозривши їх у наведенні пристріту на його дитину.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили e Центрі громадських зв’язків УМВС в області.

Під час відтворення обставин скоєного злочину правоохоронці з’ясували, що спочатку чоловік катав свою малолітню дитину на санчатах. Проте візок, натрапивши на камінь, перекинувся і дитина випала з нього, вдарившись головою. У міській лікарні її оглянули та виявили струс головного мозку.

Батько вирішив, що це падіння було не випадковим, а його дитину зурочили, і звинувачував у тому, що сталося, своїх односельчанок - двох сестер, які мешкали разом. Ідучи з’ясовувати стосунки, чоловік прихопив металевий тесак, яким під час сварки зарізав жінок (одній з них було 70, іншій – 57 років).

За даним фактом порушено кримінальну справу. Слідство триває.