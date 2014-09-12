Міноборони РФ просять пояснити "дивний мор" серед військових, якщо вони не воюють в Україні

"Ви повинні усвідомлювати, що подібною офіційною заявою ви звинуватили мене мало не в зраді Батьківщині. Ви повинні розуміти, яку відповідальність цим звинуваченням взяли на себе", - написала у зверненні активістка, додавши, що "ніколи не служила ніяким розвідкам".

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У своєму зверненні активістка нагадала Ігорю Конашенкову, що він зобов'язаний знати де знаходяться російські військові. "Якщо ви є начальником прес-служби міністерства оборони РФ, то просто зобов'язані знати, що на навчаннях під Ростовом в рядах збройних сил РФ йде дивний мор ", - написала активістка, додавши, що натомість "ввірені вам війська то заблукають у сусідній державі з назвою Україна, то поїдуть у відпустку на армійських танках, а багато ще й "Гради" з собою у відпустку беруть і влаштовують цілими дивізіями відпускників сафарі на території незалежної держави".

Далі у зверненні Олена Васильєва запитує у представника міноборони про зниклих військовослужбовців, а також просить пояснити обставини загибелі або поранення військових.

В кінці послання активістка звертає увагу на те, що подібна заява Ігоря Конашенкова, заснована "на домислах і плітках", "ганьбить звання російського офіцера і честь мундира".