З ”доньки” Нафтогазу зникли 180 мільйонів

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом розкрадання коштів в особливо великих розмірах співробітниками компанії, створеної “Нафтогазом України”.

Про це повідомив генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО в інтерв`ю газеті “Коммерсант-Украина” (№31 від 25.02.2008 року).

Кажучи про перевірку діяльності НАК “Нафтогаз України”, О.МЕДВЕДЬКО зазначив, що 21 лютого в Генпрокуратуру надійшли матеріали Контрольно-ревізійного управління з перевірки цієї компанії, проте він їх іще не бачив.

Він також нагадав, що 5 лютого відбулося засідання комісії з перевірки НАК. За підсумками наради був прийнятий протокол про необхідність комплексної перевірки НАК "Нафтогаз України", в якій братиме участь Генпрокуратура.

При цьому О.МЕДВЕДЬКО додав, що ще до цього засідання, в січні, були розпочаті перевірки на підставі наявних матеріалів щодо "Нафтогазу".

“Зокрема, по підприємству, створеному в Боярці, – Міжнародному метеорологічному центру, де, за наявними даними, було здійснено злочин – розкрадання грошових коштів в особливо великих розмірах. Днями ми порушили кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 (розкрадання в особливо великих розмірах). За нашою інформацією, бюджетні гроші йшли на приватні підприємства з ознаками фіктивності – суми великі, держава зазнала збитків більш ніж на 180 млн. грн., але все ще необхідно перевірити слідчим шляхом”, – зазначив О.МЕДВЕДЬКО.