Таїсія Повалій втратила голос

Концерти співачки в Донецьку, Луганську і Маріуполі відмінили. 23 лютого в Донецьку чекали виступу золотого голосу України Таїсії Повалій. На жаль, концерт не відбувся, глядачам довелося йти додому - Тая захворіла.

Навіть колектив, який приїхав із зіркою, до останнього не знав про хворобу Повалій. Всі готувалися до виходу на сцену, навіть встигли налаштувати звук і освітлення. Але в останню мить продюсер і чоловік співачки Ігор Ліхута повідомив сумну новину - медики заборонили Таї не те що співати - навіть говорити.

- У Таїсії був важкий бронхіт, але вона трималася до останнього. За декілька годин перед концертом їй стало настільки погано, що довелося звернутися до лікаря. Він поставив діагноз «гострий глибокий бронхіт» і прописав їй постільний режим, антибіотики і гірчичники. Ситуація настільки серйозна, що лікар категорично заборонив їй навіть розмовляти до 4 березня, - розповів Ігор Ліхута.

Через хворобу Повалій концерти скасовані, точніше, перенесені на початок квітня.

Зал сприйняв хворобу співачки з розумінням, тому квіти, які глядачі принесли на концерт, дісталися охороні і колективу Повалій - для передачі Таї з побажаннями здоров`я.

Комсомольская правда в Украине