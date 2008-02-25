27 лютого відбудеться прес-тур до Броварського району на тему: “Броварський район не лякають високі ціни на газ!”, організований Броварською районною державною адміністрацією, присвячений повному завершенню газифікації всіх населених пунктів району. В рамках прес-туру відбудеться урочисте запалення газових факелів, що символізуватимуть завершення робіт з газифікації (хутір Зоря, село Підлісся, село Кулажинці). Будуть продемонстровані результати впровадження енергозберігаючих технологій на прикладах сільських закладів освіти, культури, охорони здоров’я. Прес-тур триватиме з 10-00 до 16-00 години. Організований виїзд від ст. метро «Лісова». Потрібна акредитація. Телефони: 332-99-12, (067) 978-87-14; e-mail: im@i.com.ua до 18-00 години 26 лютого.