«Українсько-середземноморські авіалінії» збанкрутували?

Господарський суд м. Київ 28 січня порушив провадження у справі про банкрутство ВАТ «Українсько-середземноморські авіалінії» («UM Air»).

Відповідне оголошення розміщено в газеті «Голос України» (№33) від 20 лютого.

Як повідомляв УНІАН, у 2007 році авіаційні власті Італії та Німеччини заборонили авіакомпанії «UM Air» виконувати польоти до цих країн. Восени 2007 року європейські авіаційні власті внесли авіакомпанію в так званий «чорний список» перевізників, які не відповідають європейським і міжнародним стандартам безпеки і якості польотів. Державна авіаційна адміністрація України з 12 вересня 2007 р. припинила дію сертифікату експлуатанта авіакомпанії «Українсько-середземноморські авіалінії», враховуючи велику кількість відхилень від нормативної бази, невиконання норм безпеки польотів, а також те, що фінансово-економічний стан авіакомпанії залишається важким.

За різними відомостями, у працівників підприємства з вересня минулого року були проблеми із зарплатою.

Як відзначали експерти, наявність «UM Air» у «чорному списку» Євросоюзу поставила під удар інших українських авіаперевізників. Як свідчили вітчизняні перевізники, з часу внесення «UM Air» до «чорного списку» кількість перевірок літаків українських авіакомпаній інспекціями SAFA в європейських аеропортах зросла у декілька разів, і ці перевірки не завжди носили обгрунтований характер.

Авіакомпанія «UM-Air» останнім часом була четвертим за обсягами авіаперевізником в Україні (раніше була третьою за обсягами), надає послуги з регулярних і чартерних пасажирських перевезень. Питома вага авіакомпанії в загальному обсягу перевезень пасажирів українськими авіакомпаніями в 2007 р. становила 8,3%.

Компанія заснована в 1998 році, розпочала чартерні і регулярні рейси з червня 2000 року. Останнім часом «UM-Air» виконувала чартерні і 22 регулярні рейси до Казахстану, Узбекистану, Росії, Грузії, Азербайджану, Білорусі, Сірії, Йорданії, Лівану, Ірану, Єгипту, Туреччини та інших країн.