У Києві судять чотирьох генералів, причетних до Скнилівської трагедії

Сьогодні у Києві Військовий апеляційний суд Центрального регіону розпочав розгляд кримінальної справи за обвинуваченням чотирьох генералів Військово-повітряних сил України, причетних до організації авіашоу на Скнилівському аеродромі (Львів), внаслідок якого загинуло 77 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, на судове засідання зі Львова приїхали декілька потерпілих.

На засіданні присутні перший заступник головнокомандувача Військово-повітряних сил Сергій ОНИЩЕНКО, колишній головнокомандувач ВПС генерал-полковник запасу Віктор СТРЕЛЬНИКОВ, колишній заступник головнокомандувача ВПС з бойової підготовки генерал-лейтенант запасу Олександр ВОЛОШЕНКО і колишній заступник начальника з бойової підготовки генерал-майор запасу Володимир АЛЕКСЄЄВ, їхні адвокати та адвокати потерпілих.

На початку судового засідання потерпіла Світлана АТАМАНЮК заявила відвід головуючому судової колегії Віталію ЗАГОРУЙКУ. Своє клопотання вона обґрунтувала тим, що головуючий може упереджено ставитися до розгляду справи. Крім того, він не повідомив її про час і місце початку судового засідання.

Колегія суддів, порадившись у нарадчій кімнаті, не знайшла законних підстав, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом, для відводу, і клопотання С.АТАМАНЮК залишила без задоволення.

У свою чергу, інший потерпілий Іван КУЦ звернувся до суду із клопотанням перенести розгляд справи до Львова, оскільки переважна більшість потерпілих мешкає саме там, і в них немає можливості з тих чи інших причин брати участь у судових засіданнях у Києві.

Судді, порадившись на місці, дійшли висновку, що оскільки суд дислокується у Києві, то розгляд кримінальної справи буде проводитися у столиці. Однак суд вирішив проводити, коли це буде необхідно, виїзні засідання у Львові для того, щоб не порушувати прав потерпілих, які мають можливість надавати свої пояснення на певних стадіях судового процесу.

У рішенні суду зазначалося, що про час і дату виїзних засідань учасники процесу будуть поінформовані додатково.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня 2002 року на військовому аеродромі Скнилів унаслідок падіння літака Су-27 загинули 77 осіб, зокрема 28 дітей. Ще 500 осіб визнані судом потерпілими.

24 червня 2005 року Військовий апеляційний суд Центрального регіону у Львові оголосив вирок шести льотчикам.

На даний час покарання у в`язниці відбуває тільки пілот Володимир ТОПОНАРЬ.

Кримінальні справи відносно чотирьох генералів Генеральна прокуратура виділила в окреме провадження