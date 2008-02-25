У Києві буде до 13° тепла

В останні зимові дні синоптики прогнозують в Україні переважно суху і теплу погоду.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, завтра, 26 лютого, без опадів, лише вночі у північній частині невеликий дощ, в окремих районах з мокрим снігом.

Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 7-12°, на Лівобережжі 4-9° тепла; у Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

27 лютого без опадів, лише вдень у західних, північних та більшості центральних областей невеликий, місцями помірний дощ. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, на заході до 7° тепла, в Карпатах, на Лівобережжі та в степовій частині Криму місцями 2-4° морозу; вдень 9-14° тепла, на півдні до 17°, у східних областях місцями 5-8° тепла.

28 лютого місцями невеликі опади переважно у вигляді дощу, лише в Криму, а вночі у південній половині без істотних опадів. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°, на півдні та Закарпатті до 14°. Вночі та вранці подекуди туман.

29 лютого також без опадів, лише вночі в Криму та Приазов`ї очікується невеликий дощ; 1 березня вночі у західних областях невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, вдень у західній половині помірні дощі, на решті території без опадів.

Температура вночі 29 лютого від 4° морозу до 2° тепла, 1 березня у західній половині 0-5° тепла; вдень 6-12° тепла, на Одещині, а 1 березня у південній частині 10-15° тепла; в Карпатах вночі 29 лютого 1-6° морозу, 1 березня близько 0°, вдень 1-6° тепла.

Завтра у Києві мінлива хмарність, вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 8-10°.

27-28 лютого утримається мінлива хмарність. 27 лютого вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ; температура вночі 1-3° тепла, вдень 11-13°. 28 лютого місцями невеликий дощ; температура вночі 3-5° тепла, вдень 7-9°. Вночі та вранці місцями туман.

29 лютого-1 березня у столиці без опадів, лише вдень 1 березня дощ. Температура вночі 29 лютого 0-2° морозу, 1 березня 1-3° тепла; вдень 7-10° тепла.