Приватбанк не купив ЄБРЗ

Операція з придбання 75% ВАТ «Європейський банк розвитку і заощаджень» (ЄБРЗ) КБ «ПриватБанк» не відбулася.

«Операція не була закрита. Підпис акціонерів ЄБРЗ під договором купівлі-продажу 75% банка "ПриватБанк" не поставлено», - повідомив УНІАН прес-секретар КБ «ПриватБанк» Олег СЄРГА.

Нагадаємо, за пропозицією Національного банку України, з метою захисту інтересів вкладників і кредиторів ЄБРЗ ЗАТ КБ "ПриватБанк" уклав 11 лютого 2008 року договір з акціонерами ВАТ "Європейський банк розвитку і заощаджень" про купівлю 75% плюс одна акція банку. ВАТ "Європейський банк розвитку і заощаджень" фактично ставав дочірньою установою "ПриватБанку".

«Правління Національного банку України постановою від 22.02.2008 №39 “Про відкликання банківської ліцензії та ініціювання процедури ліквідації ВАТ “Європейський банк розвитку і заощаджень” з 25 лютого 2008 р. відкликало банківську ліцензію, ініціювало процедуру ліквідації банку і призначило ліквідатором цього банку фізичну особу - незалежного експерта Віктора ДЕРГУНА», - йдеться в поширеному повідомленні НБУ.

«З`ясувалося, що тих ліквідних активів, які є в банку недостатньо для виконання зобов`язань банку», - сказав УНІАН виконавчий директор – директор Дирекції з банківського регулювання і нагляду НБУ Олександр КІРЕЄВ. При цьому він відзначив, що "ПриватБанк" братиме участь у процедурі ліквідації ЄБРЗ.

Довідка УНІАН. КБ «ПриватБанк» (м.Дніпропетровськ) засновано в 1992 році.

На 1 січня активи банку становили 56 млрд. 211,406 млн. грн., зобов`язання – 50 млрд. 822,499 млн. грн., власний капітал – 5 млрд. 388,907 млн. грн. Статутний капітал на 1 січня 2008 року становив 2 млрд. 713,250 млн. грн.

Чистий прибуток банку за підсумками 2007 року становив 1 млрд. 534,162 млн. грн., проти 506,208 млн. грн. в 2006 році.

За даними банку, на 1 січня 2008 року співвласники групи «Приват» Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ і Геннадій БОГОЛЮБОВ мали рівні частки участі в статутному капіталі КБ «ПриватБанк». Так, частка прямої участі кожного становила 43,44%, опосередкованого - 9,59%. При цьому більше ніхто з власників не має частки в 10 або більше відсотків статутного капіталу.

ВАТ «Європейський банк розвитку і заощаджень» зареєстровано в грудні 1991 року.

За даними банку, на 1 жовтня 2007 року його основними акціонерами були: президент- голова правління банку Євген КОРНІКОВ – 38,8053%, ТОВ «ОМЕГА Інтернешнл» - 9,9%, ЗАТ «Сталком» - 9%, ТОВ «КУА «Аскор Ессет Менеджмент» - 7,17%.