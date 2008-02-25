Ющенко видав указ про ПДВ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 1 лютого, що стосується адміністрування податку на додану вартість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив керівник Головної соціально-економічної служби Секретаріату Президента Роман ЖУКОВСЬКИЙ.

Зокрема, за його словами, Президент припускає ряд нових заходів щодо поліпшення ситуації з адмініструванням ПДВ.

Кабінету міністрів доручено підготувати зміни до закону про ПДВ і конкретизувати підстави для проведення позапланових виїзних перевірок, обмежити проведення перевірок 60 днями з моменту подачі податкової декларації.

Пропонується ввести можливість погашення податкових векселів лише грошовими коштами або за рахунок підтвердженого ДПАУ відшкодування, зазначив Р.ЖУКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, питання адміністрування ПДВ розглядалося на засіданні РНБО 1 лютого. Секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА після закінчення засідання заявила, що схема податкових векселів є загрозливою в системі відшкодування ПДВ.

За її словами, на сьогоднішній день «живими» грошима оплачується лише 15% виданих векселів. У 2007 році суди заборонили податковим органам стягувати з платників податок на додану вартість у загальній сумі 250 млн. грн., додала Р.БОГАТИРЬОВА.