8 Березня в Україні святкуватимуть три дні

15:51, 25 лютого 2008
Суспільство
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Згідно з Кодексом законів про працю

В Україні 8-10 березня будуть вихідними днями.

Про це УНІАН повідомили у Секретаріаті Кабінету міністрів України, посилаючися на норми Кодексу законів про працю України.

Зокрема, стаття 67 Кодексу передбачає перенесення святкового дня, який збігається з вихідним днем, на наступний після святкового або неробочого дня.

Стаття 73 цього ж закону встановлює, що 8 березня - Міжнародний жіночий день – є святковим та неробочим днем.

 

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