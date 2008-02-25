Нічні грабіжники натрапили на «міцних горішків» з Беркута

У Чернівцях двоє 29-річних чоловіків намагалися пограбувати співробітників спецпідрозділу міліції “Беркут”, які були одягнені у цивільний одяг.

Як повідомив УНІАН співробітник Центру зв`язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області Олексій ПОНОМАРЕНКО, у одному з супермаркетів міста близько третьої години ночі грабіжники в масках з жіночих панчіх підбігли до двох відвідувачів і, погрожуючи ножем, почали вимагати гроші. Чоловіки, яких намагались пограбувати, виявились працівниками роти міліції особливого призначення "Беркут" при УМВС, що базується неподалік торгового центру. 30-річний старшина міліції та 26-річний сержант міліції після чергування у цивільному одязі зайшли до торгового центру купити продукти.

За словами О.ПОНОМАРЕНКА, реагуючи на спробу пограбування, один зі співробітників міліції дістав пістолет травматичної дії, побачивши який нападники кинулися втікати. Однак працівник міліції не став стріляти і разом зі своїм колегою почав переслідувати втікачів.

Після нетривалого переслідування біля сусіднього торгового центру працівники "Беркуту" затримали грабіжників і передали працівникам Шевченківського райвідділу міліції, які прибули на виклик.

Проти грабіжників порушено кримінальну справу за другою частиною статті 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Нині затримані перебувають у камері ізолятора тимчасового тримання.