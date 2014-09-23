У п'яти районах Донецька чути залпи і вибухи

Про це повідомляє офіційний сайт міськради. «Станом на 18.30 обстановка в місті вкрай напружена. Сьогодні бригади ДТЕК «Донецькобленерго» і ДТЕК ПЕМ «Енерговугілля» вели роботи по ремонту і заміні пошкоджених ліній електропередачі в Київському, Куйбишевському, Кіровському, Петровському районах. Запитано 200 будинків приватного сектора в селищі Жовтневий Куйбишевського району. Таким чином, електропостачання селища відновлено повністю. Також підключені 60 будинків приватного сектору мікрорайону Привокзальний Куйбишевського району, знеструмлених вранці 23 вересня в результаті аварійного пошкодження підстанції. Крім того, відновлено електропостачання селища Шахти №11 в Петровському районі. В Петровськом, Київському та Куйбишевському районах Донецька також велися відновлювальні роботи на газопроводах», - йдеться в повідомленні.

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