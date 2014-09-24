У Шостці міліціонери вилучили у чоловіка при перевезенні арсенал зброї

Зокрема, міліція вилучила 15 автоматів Калашникова в повній комплектації, 2 карабіна Мосіна, 2 гвинтівки Мосіна, пістолет-кулемет Шпагіна, кулемет Дегтярьова та комплектуючі до зброї.

Читайте такожУ Дніпропетровську затримано джип з арсеналом зброї (фото)Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю управління МВС в Сумській області, працівники карного розшуку спільно з працівниками ДАІ зупинили таксі, завантажене коробками.

Власником вантажу виявився пасажир таксі, 46-річний житель Шостки. Він запевняв правоохоронців, що в коробках знаходяться макети зброї. Для подальшої перевірки авто разом з вантажем доставили в міськвідділ міліції.

"Під час перевірки встановлено, що коробки в Шостку були доставлені з різних регіонів України за допомогою одного з перевізників. В результаті обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили та вилучили предмети, схожі на боєприпаси і холодну зброю", - зазначив заступник начальника УМВС області Василь Самокиш, додавши, що вилучене направлено на експертизу.

"Ці факти занесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину по ч. 1 і 2 ст. 263 Кримінального кодексу ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами"), санкція якої передбачає до семи років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.