У мережі показали фото села Новоросія з випаленою землею та зруйнованими будинками

Про це можна говорити, судячи з фото, опублікованих на сайті swalker.org, передає ТСН.

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На світлинах видно, що до села веде лише одна грунтова дорога, земля у Новоросії випалена, а будинки зруйновані та покинуті.

Нагадаємо, МЗС Росії вперше офіційно використав термін Новоросія, закликавши Київ вести переговори з її владою.

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Українські дипломати у відповідь знайшли в Приморському краї РФ село Новоросія.