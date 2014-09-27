У мережі показали фото села Новоросія з випаленою землею та зруйнованими будинками
04:30, 27 вересня 2014Суспільство
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Село Новоросія у Приморському краї РФ, з яким, за жартівливою версією українського МЗС, російська влада вимагає налагоджувати діалог, перебуває у жалюгідному стані.
Село Новоросія у Приморському краї РФ / Swalker.ru
Про це можна говорити, судячи з фото, опублікованих на сайті swalker.org, передає ТСН.
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На світлинах видно, що до села веде лише одна грунтова дорога, земля у Новоросії випалена, а будинки зруйновані та покинуті.
Нагадаємо, МЗС Росії вперше офіційно використав термін Новоросія, закликавши Київ вести переговори з її владою.
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Українські дипломати у відповідь знайшли в Приморському краї РФ село Новоросія.
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