До Маріуполя привезли 2 тонни гуманітарної допомоги для переселенців
12:38, 27 вересня 2014Суспільство
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Учора до Маріуполя привезли 2 тонни гуманітарної допомоги для переселенців із зони проведення Антитерористичної операції.
Для переселенців у Маріуполь привезли гумдопомогу / УНІАН
Про це повідомляє маріупольський сайт «0629» з посиланням на Фонд допомоги пораненим і родинам загиблих.
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Гуманітарну допомогу доставлено до Маріупольської міської організації Товариства Червоного Хреста і Фонду допомоги пораненим і родинам загиблих. Там її буде розподілено між переселенцями.
Крім того, привезли понад 100 комплектів шарфів, рукавиць і шапочок для маленьких переселенців.
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