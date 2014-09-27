До Маріуполя привезли 2 тонни гуманітарної допомоги для переселенців

Про це повідомляє маріупольський сайт «0629» з посиланням на Фонд допомоги пораненим і родинам загиблих.

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Гуманітарну допомогу доставлено до Маріупольської міської організації Товариства Червоного Хреста і Фонду допомоги пораненим і родинам загиблих. Там її буде розподілено між переселенцями.

Крім того, привезли понад 100 комплектів шарфів, рукавиць і шапочок для маленьких переселенців.