До Маріуполя привезли 2 тонни гуманітарної допомоги для переселенців

12:38, 27 вересня 2014
Суспільство
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Учора до Маріуполя привезли 2 тонни гуманітарної допомоги для переселенців із зони проведення Антитерористичної операції.

УНИАН

Про це повідомляє маріупольський сайт «0629» з посиланням на Фонд допомоги пораненим і родинам загиблих.

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Гуманітарну допомогу доставлено до Маріупольської міської організації Товариства Червоного Хреста і Фонду допомоги пораненим і родинам загиблих. Там її буде розподілено між переселенцями.

Крім того, привезли понад 100 комплектів шарфів, рукавиць і шапочок для маленьких переселенців.

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