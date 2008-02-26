Під Дніпропетровськом невідомі обстріляли поїзд

На Придніпровській залізниці невідомі обстріляли вантажний поїзд

Дніпропетровськ. 26 лютого. УНІАН. 24 лютого біля вхідного сигналу світлофора станції «Зустрічний» (Дніпропетровськ) невідомі особи обстріляли локомотив вантажного поїзда.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Придніпровської залізниці. Внаслідок розбійного нападу було розбите бокове скло другої секції тепловоза. Ніхто з локомотивної бригади не постраждав. Міліція розшукує зловмисників.

Прес-служба також повідомляє про інцидент, що стався вчора, 25 лютого, на станції «Чистенька» Придніпровської залізниці (Крим).

Машиніст поїзда № 39 сполученням «Київ-Севастополь» о 04 год. 46 хв. був змушений застосувати екстрене гальмування, побачивши купу щебеню на рейках. Через 15 хвилин невідомими особами були виведені з ладу чотири маневрових світлофори станції та несанкціоновано взяті на закладки два стрілочні переводи..

Прес-служба Придніпровської залізниці наголошує, що дії зловмисників загрожують безпеці руху та життю громадян.