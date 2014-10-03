Під Маріуполь прибула військова техніка РФ та розвідники із Північної Осетії

Ситуація у Маріуполі залишається повністю контрольованою, але поблизу міста розвідка зафіксувала прибуття військової техніки РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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«Ситуація у Маріуполі залишається повністю контрольованою. Продовжуються роботи з інженерного облаштування оборони міста, здійснюється активний пошук та знешкодження диверсійних груп. На південному напрямку – під Маріуполем - розвідкою зафіксоване прибуття військової техніки РФ. Також на цей напрям прибули підрозділи збройних сил Росії, перебування яких ми раніше фіксували на території Ростовської області. Мова йде про військовослужбовців 100-ї розвідувальної бригади ЗС РФ з Північної Осетії», - повідомив він.

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Лисенко також зазначив, що на кримському напрямку ситуація лишається стабільною.

«Ми спостерігаємо за тим, що російські військові не полишають передових позицій, лишаються на місці, але якихось рухів у напрямку материкової частини з боку Криму не спостерігається», - додав він.