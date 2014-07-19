Вночі на Луганщину з боку РФ пройшли 15 одиниць військової техніки - РНБО
19:20, 19 липня 2014Політика
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У РНБО зазначають, що підтримка терористів на сході України з боку Російської Федерації не припиняється.
Лисенко повідомив, що вночі в Україну знову надійшла військова техніка з РФ / Фото УНІАН
Вночі з боку РФ на територію Луганської області пройшли 15 одиниць військової техніки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«Вночі з боку РФ на територію Луганської області України пройшли 15 одиниць військової техніки. Це є черговим доказом того, що підтримка терористів на сході України з боку Російської Федерації не припиняється», - заявив він.
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