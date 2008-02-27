В «УкрГаз-Енерго» кажуть, що за «Нафтогазом» залишився боржок

Станом на 27 лютого 2008 року борг НАК «Нафтогаз України» перед спільним підприємством ЗАТ «УкрГаз-Енерго» за спожитий природний газ становить більш як 1,367 млрд. грн. без урахування штрафів і пені. Йдеться лише про обсяги, які були використані підприємствами «Нафтогазу» до 1 січня 2008 року. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ЗАТ «УкрГаз-Енерго».

У повідомленні наголошується, що за останні два дні НАК «Нафтогаз України» перерахувала спільному підприємству понад 2,4 млрд. грн. ЗАТ «УкрГаз-Енерго», згідно з умовами Додаткової угоди №1 від 19 лютого 2008 року до Договору №453/77/П-07 від 29 листопада 2007 року, направило «Нафтогазу» акти прийому-передачі газу.

«Чергові заяви першого віце-прем`єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА про «повне погашення» боргів НАК «Нафтогаз України» перед «УкрГаз-Енерго» є не тільки спотворенням фактів, але і демонструють низький професійний рівень одного з керівників уряду в газовій і фінансовій сфері», - говориться в повідомленні "УкрГаз-Енерго".

Разом з тим, компанія відзначає, що так звана «спірна» заборгованість підприємств НАК «Нафтогаз України» перед ЗАТ «УкрГаз-Енерго», про яку сьогодні згадував О.ТУРЧИНОВ, стосується поставок природного газу в серпні 2007 року. На сьогодні сума основного боргу - 562 346 967,31 грн. - визнана обома сторонами, що відображено у відповідних договорах і актах прийому-передачі газу. Правомірність укладених договорів підтверджена 4 рішеннями Вищого господарського суду України.

Також компанія відзначає, що погасити борги НАК «Нафтогаз України» за рахунок майбутніх дивідендів з прибутку «УкрГаз-Енерго» неможливо. Рішення про розподіл прибутку і виплату дивідендів можуть прийняти лише загальні збори акціонерів, які відбудуться 1 квітня 2008 року. Відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, прибуток ЗАТ «УкрГаз-Енерго» за 2007 рік зменшено на суму боргів підприємств «Нафтогазу України». Таким чином, зменшаться і дивіденди його власників - НАК «Нафтогаз України» і РосУкрЕнерго АГ. «Отже, пропозиція пана ТУРЧИНОВА не тільки ускладнює погашення заборгованості, але й завдасть фінансової шкоди акціонерам спільного підприємства», - наголошується в повідомленні.

«УкрГаз-Енерго» у котрий раз закликає представників уряду припинити скандалізувати ситуацію з поставками природного газу в Україну і дезінформувати громадськість. Волюнтаристські дії високопоставлених чиновників і керівництва НАК «Нафтогаз України» на національному газовому ринку вже призвели до вкрай негативних наслідків і спровокували кризу у сфері поставок і транзиту енергоносіїв», - наголошують в "УкрГаз-Енерго".

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» повідомила, що станом на 27 лютого компанія завершила погашення заборгованості перед ЗАТ «УкрГаз-Енерго» за спожитий впродовж 2006-07 рр. природний газ. Загальна сума грошових коштів, перерахованих ЗАТ «УкрГаз-Енерго» в рахунок погашення заборгованості, становить 3,87 млрд. грн. Зокрема, 0,52 млрд. грн. було сплачено 14 лютого 2008 року, 0,9 млрд. грн. – 19 лютого, 2,44 млрд. грн. – 26-27 лютого.

Станом на 27 лютого 2008 року між НАК «Нафтогаз України» і ЗАТ «УкрГаз-Енерго» існують взаємні зобов`язання на суму 1,37 млрд. грн.

Нагадаємо, що сьогодні, 27 лютого, на засіданні Кабінету міністрів перший віце-прем`єр міністр О.ТУРЧИНОВ заявив, що Україна повністю погасила борг перед Росією за природний газ, спожитий в 2006-2007 роках.

«Борг в обсягу 5,2 млрд. грн. фактично закрито живими грошима і дивідендами, які НАК «Нафтогаз України» одержав за 2006 рік», - сказав він.

Перший віце-прем`єр також повідомив, що сума заборгованості в 414 млн. грн., яку не визнає українська сторона - ні Кабінет Міністрів, ні НАК «Нафтогаз» - оскаржується в судах. За його словами, ці кошти були «шахрайським шляхом нараховані за газ, спожитий в 2006 році, за ціною 2007 року».

14 лютого 2008 року «Нафтогаз України» офіційно визнав наявність боргу перед СП «УкрГаз-Енерго» у розмірі більш як 5,28 млрд. грн.