Визнання вантажу гуманітарною допомогою відбувається протягом доби - Мінсоцполітики

Міністр соціальної політики Людмила Денісова запевняє, що розгляд документів про визнання вантажу гуманітарною допомогою для Донбасу та переселенців відбувається протягом доби.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики, про це вона сказала сьогодні під час зустрічі з представниками понад 15 дипломатичних установ та міжнародних організацій.

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Зокрема, як зазначила міністр, відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу», визнання вантажів гуманітарною допомогою здійснюється Мінсоцполітики. Денісова наголосила, що урядом були прийняті всі необхідні постанови, щоб скоротити термін визнання допомоги, яка направляється для Донбасу та переселенців: «Такі документи розглядаються за одну добу та передаються на митницю».

Міністр поінформувала, що спрощено і механізм митного контролю: «Постановою Кабінету міністрів від 15 серпня прийнято рішення про спрощений пропуск через митний кордон України, декларування та митне оформлення гуманітарних вантажів, що направляються низкою міжнародних організацій, зокрема, Міжнародним комітетом Червоного Хреста, Всесвітньою організацією охорони здоров’я, Організацією Північноатлантичного договору (НАТО), ООН».

За словами Денісової, урядом також прийнято важливе рішення про механізм зарахування благодійних коштів для надання одноразової допомоги постраждалим громадянам та переселенцям: «Для зарахування коштів (у національній та іноземній валюті) від фізичних та юридичних осіб, благодійних організацій та міжнародних фінансових інституцій будуть відкриті рахунки для Мінсоцполітики у ПАТ «Укрексімбанк», на які можна буде переказувати грошову допомогу для постраждалих громадян та переселенців».

Крім того, міністр поінформувала представників дипломатичного корпусу та міжнародних організацій про те, що урядом 1 жовтня 2014 року прийнято низку важливих рішень для переселенців, зокрема, запроваджено їхній облік і надання щомісячної адресної допомоги.

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Фінансування витрат здійснюватиметься за рахунок субвенції з державного бюджету та коштів, що надходитимуть у вигляді благодійної або міжнародної допомоги.

Під час зустрічі обговорено низку питань, зокрема, щодо координації гуманітарної та фінансової допомог, митного оформлення та ін.

Було досягнуто домовленості про створення спільної робочої групи при Мінсоцполітики за участю представників міжнародних організацій та інших органів влади для сприяння оформленню та перевезенню гуманітарної допомоги.