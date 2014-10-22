У Миколаєві з вантажівки на ходу почав витікати рідкий кисень (фото)

Як повідомили в головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області, 21 жовтня близько 15.45 співробітники ДАІ під час патрулювання побачили, як з автомобіля КАМАЗ, який рухався проспектом із шеститонної цистерни витікає невідома речовина, яка створює чи то дим, чи то туман.

На місце були викликані рятувальники, вони супроводили машину за межі міста.

Там водій перекачав рідкий кисень у допоміжну цистерну і відремонтував клапанну арматуру.

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А для забезпечення пожежної безпеки під час перекачування рідини і проведення ремонтних робіт було організовано чергування рятувальників 1-ої державної пожежно-рятувальної частини.

На місці подій працювали співробітники оперативно-координаційного центру, групи радіаційного хімічного і біологічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України в Миколаївській області.