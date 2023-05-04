У випадку тривалої тривоги учасникам НМТ запропонують взяти участь у додатковій сесії.

Якщо під час проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) почнеться повітряна тривога, учасники випробування перебуватимуть в укритті і згодом зможуть продовжити роботу, але якщо тривога буде тривалою – їм запропонують взяти участь у додатковій сесії тестування.

"Якщо ми говоримо про повітряні тривоги, то алгоритм дій працівників тимчасового екзаменаційного центру чітко визначений: під час повітряної тривоги призупиняється, всі учасники разом з працівниками спускаються в укриття, перебувають там до завершення тривоги. Якщо вона не задовга – а ми знаємо, що бувають і довгі тривоги 3-4-5 годин – то учасники зможуть повернутися до проходження оцінювання", - повідомила директор Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в ефірі телемарафону.

Щодо можливого відключення електроенергії, за її словами, алгоритм дій той самий: оцінювання призупиняється до вирішення технічних питань, далі тестування продовжується.

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"Якщо з певної причини – задовга тривога або неможливість технічного вирішення питання - ми не змогли приступити до повторного виконання тесту, то учасникам буде запропоновано взяти участь у додатковій сесії", - зазначила Вакуленко.

Вступ до вишів у 2023 році

Як повідомляв УНІАН, для вступу до закладів вищої освіти абітурієнти цього року складатимуть національний мультипредметний тест.

Вступний тест міститиме завдання з трьох предметів: два обов'язкові предмети - українська мова та математика, один - на вибір вступника (історія України, іноземна мова, фізика, хімія або біологія). Тестування відбуватиметься протягом одного дня.

Абітурієнти з тимчасово окупованих територій вступатимуть до вишів дистанційно без складання НМТ.

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