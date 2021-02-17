Кабінет міністрів України сьогодні планує продовжити дію карантину в країні до 30 квітня 2021 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у порядку денному сьогоднішнього засідання уряду.
Читайте такожКиїв зупинився в заторах: які вулиці краще об'їхати (карта)
Пропонується продовжити для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 30 квітня та встановити на території країни в цілому або на території регіонів «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
Крім того, планується продовжити на період дії карантину на території країни обмежувальні протиепідемічні заходи та запровадити додаткові заходи для окремих регіонів за результатами оцінки епідемічних показників; встановити процедури щодо впровадження та скасування відповідних додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів та порядок інформування про набуття ними чинності; встановити особливості припинення зобов’язань щодо обсервації при перетині контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і виїзду з них.
Передбачається, що постанова набере чинності з 22 лютого.
Що передувало
- На початку лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що невдовзі уряд ухвалить рішення про повернення в країні до адаптивного карантину.
- Також Шмигаль заявляв, що у разі повернення України до адаптивного карантину, «червоні» зони встановлюватимуться окремими рішеннями.
- 9 лютого Ляшко повідомив, що МОЗ запропонує уряду нову модель адаптивного карантину, який почне діяти з середини чи кінця лютого.
Головні новини України та світу на ранок 17 лютого
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram