Планується встановити на території країни в цілому або в регіонах «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Кабінет міністрів України сьогодні планує продовжити дію карантину в країні до 30 квітня 2021 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у порядку денному сьогоднішнього засідання уряду.

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Пропонується продовжити для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 30 квітня та встановити на території країни в цілому або на території регіонів «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Крім того, планується продовжити на період дії карантину на території країни обмежувальні протиепідемічні заходи та запровадити додаткові заходи для окремих регіонів за результатами оцінки епідемічних показників; встановити процедури щодо впровадження та скасування відповідних додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів та порядок інформування про набуття ними чинності; встановити особливості припинення зобов’язань щодо обсервації при перетині контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і виїзду з них.

Передбачається, що постанова набере чинності з 22 лютого.

Що передувало

На початку лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що невдовзі уряд ухвалить рішення про повернення в країні до адаптивного карантину.

Також Шмигаль заявляв, що у разі повернення України до адаптивного карантину, «червоні» зони встановлюватимуться окремими рішеннями.

9 лютого Ляшко повідомив, що МОЗ запропонує уряду нову модель адаптивного карантину, який почне діяти з середини чи кінця лютого.

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Автор: Леся Лещенко