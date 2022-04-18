Дитина з мамою приїхали до Львова з Харкова, щоб урятуватися від бойових дій.

Внаслідок ракетних обстрілів Львова 18 квітня наразі загинуло 7 людей, ще 11 отримали поранення. Наймолодшому загиблому було лише 30-років. Також травми отримав 3-річний хлопчик Артем з Харкова, який рятувався від жахів війни у Львові.

Про це розказав міський голова Львова Андрій Садовий.

"Під час ранкового обстрілу 11 людей отримали поранення. Серед них 3-річний Артем. Разом з мамою приїхав з Харкова, щоб врятуватись від війни. Але російська ракета знайшла їх у Львові. Дитині надали всю необхідну допомогу. Загрози життю немає. Ще 3 постраждалих у важкому стані в реанімації. Наші лікарі роблять все можливе, щоб їх врятувати. 7 людей загинуло", - повідомив мер Львова в Телеграм.

Андрій Садовий наголосив, що це - перші смерті мирних мешканців на території Львова.

"Наймолодшому загиблому 30 років. Світла пам’ять. Ми сумуємо за загиблими, але повинні мати максимальну пильність. Ворог починає звіріти. Удари по цивільних об’єктах можуть збільшуватись. Сьогодні в Україні немає безпечних міст. Тому ще раз наголошую, прошу всіх мешканців – коли ви чуєте сирену, будь ласка, йдіть в укриття", - наголосив міський голова.

3-річному Артему відсікло півпальчика. Медикам довелося здійснити хірургічне втручання.

"Розбилося вікно, був потужний вибух і йому відсікло півпальчика", - розповіла мати постраждалого.

Нагадаємо, за інформацією голови Львівської ОВА Максима Козицького, сьогодні близько 8:30 по Львову вдарили чотири ракети. За попередньою інформацією, їх випустили з Каспійського регіону. Три ракети влучили в об’єкт військової інфраструктури - склади, які не використовувались, одна - в будівлю шиномонтажу.

Станом на 12:30 відомо про сім загиблих та 11 постраждалих. Серед постраждалих - одна дитина.

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