Жителів України закликали зробити запас води, їжі тривалого зберігання, зарядити телефони й павербанки.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що наступний тиждень може бути дуже важким для українців, оскільки Росія планує нові теракти проти об’єктів енергетики.

Як написав він у своєму Телеграм-каналі, екстрені служби й органи влади опрацьовують різні сценарії. Проведено багато тренувань, відпрацьовані дії енергетиків і критичної інфраструктури, кожен знає, що має робити.

"Ми готуємося. Готуються військові. І ми закликаємо кожного додатково подбати про себе та свої родини. Зробіть запас води, їжі тривалого зберігання, зарядіть телефони й павербанки, дізнайтеся, де найближчий "Пункт незламності", - закликав він жителів України.

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Як українцям підготуватися до нових ударів РФ та блекауту - список

Запасіться водою - як питною, так і технічною

Зарядіть усі пристрої

Купіть радіоприймач на батарейках

Запасіться їжею, яка не псується без холодильника

Подбайте про аптечку

Збережіть тепло в оселі та підготуйте прилади для її обігріву.

Росія атакує об'єкти енергетики України

Росія з початку жовтня атакує об'єкти енергетики по всій Україні. Ціль Кремля - змусити українців мерзнути та підштовхнути Київ до переговорів.

23 листопада Росія знову завдала масованого ракетного удару по енергосистемі України. Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекауту.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив про те, що блекаут почався по всій країні. Своєю чергою, в ОП заявляли, що блекауту ще не було.

24 листопада в Києві залишилися без світла 70% житлових будинків. У ДТЕК "Київські електромережі" заявляли, що продовжують застосовувати екстрені відключення у столиці, але пообіцяли, що з 26 листопада вони триватимуть не більше 5 годин.

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