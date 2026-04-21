У Києві лунатиме голосове повідомлення про хвилину мовчання: де його можна почути

Уже працює понад 400 точок оповіщення.

У Києві хвилину мовчання щодня о 9:00 оголошуватимуть через гучномовці системи оповіщення. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що у столиці завершується тестування оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання через гучномовці міської системи оповіщення.

Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко сказала, що із 13 квітня 2026 року відповідне коротке голосове повідомлення з оголошенням початку хвилини мовчання транслюють щодня о 9:00 у місцях, де це технічно можливо.

"Для нас принципово, щоб місто щодня на хвилину завмирало в пам’яті та вдячності кожному, хто заплатив найвищу ціну", – наголосила вона ,

Таким чином Київ долучається до загальнонаціонального ритуалу подяки, пошани та пам'яті захисників, захисниць і цивільних, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.

В повідомленні сказано, що у кожному куточку міста має лунати це сповіщення.

Як повідомили в Департаменті муніципальної безпеки, для інформування залучають гучномовці територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення. Зокрема, до повідомлення про початок хвилини мовчання наразі залучено понад 400 точок оповіщення. Наразі в місті триває реконструкція та технічна модернізація цієї системи, тому перелік локацій поступово розширюватимуть.

В КМДА нагадали, що з 2025 року у столиці про початок хвилини мовчання оголошують, зокема, через звукові системи оповіщення на вул. Хрещатик і Майдані Незалежності, на 19 станціях київського метрополітену та в наземному громадському транспорті, де є технічна можливість аудіотрансляцій.

Хвилина мовчання в Україні

Як повідомляв УНІАН,президент України Володимир Зеленський 6 березня підписав закон про встановлення на державному рівні загальнонаціональної хвилини мовчання.

Згідно із законом, оголошення про початок хвилини мовчання щодня о 9:00 повинні лунати через державні та приватні медіа й системи цивільного захисту. Також місцева влада повинна забезпечити інформування на вулицях, підприємствах та в установах.

У пояснювальній записці зазначалося, що хвилина мовчання сприятиме консолідації українського суспільства, формуванню "культури пам'яті" та зміцненню почуття єдності й національної ідентичності в умовах війни.

