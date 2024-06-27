Зазначається, що базову загальну військову підготовку проходять лише один раз.

Проходження базової загальної військової підготовки передбачено Законом України про військовий обов'язок і військову службу. Кому можна її не проходити, пояснив в ефірі "Українського радіо Черкаси" заступник начальника Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Василь Фризюк.

Відомо, що базова служба замінить строкову. Пройти її необхідно до досягнення особою 25 років – період проходження такої підготовки можна обрати самостійно.

Фризюк зазначив, що базову військову підготовку проводитимуть у військових навчальних закладах вищої освіти. Також її можна буде пройти в інших військових навчальних закладах, незалежно від форми власності.

Відео дня

"Від проходження такої підготовки звільняють громадян, які за станом здоров'я визнані непридатними до проходження військової служби, а також тих, хто раніше проходили військову службу", – наголосив представник ТЦК.

За його словами, до базової загальної військової підготовки також не залучають жінок, які не перебувають на військовому обліку. Водночас зазначається, що вони можуть пройти таку підготовку за власним бажанням.

Наголошується, що загальну військову підготовку проходять лише один раз.

Базова загальна військова підготовка в Україні

Зараз в Україні обговорюють експериментальну концепцію базової військової підготовки для студентів вишів. Вона передбачає аудиторну і полігонну частини підготовки, пояснив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

Зазначається, що базова військова підготовка не передбачена для неповнолітніх. Оскільки переважна кількість студентів вступає до вишів у 17 років, першокурсники не будуть проходити БЗВП.

Вас також можуть зацікавити новини: