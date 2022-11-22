У Держприкордонслужбі відкинули звинувачення Білорусі в нагнітанні Україною ситуації та підкреслили, що наша країна не створює ніяких провокацій на кордоні.

Білорусь намагається глушити українські безпілотники, які використовуються для контролю за українсько-білоруським кордоном і прикордонною територією.

Як підкреслив прес-секретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час брифінгу, Україна не займається нагнітанням ситуації на білоруському кордоні.

"По той бік кордону ми фіксуємо застосування засобів радіоелектронної боротьби, яка націлена на те, щоб ускладнити спостереження Силам оборони за лінією державного кордону за допомогою БпЛА, вони намагаються придушити роботу безпілотників, які використовують українські захисники", - сказав Демченко.

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За його словами, на кордоні України з Білоруссю не спостерігається змін ні в чисельності військових, ні в характері дій. Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Росії проти України.

Як зазначив Демченко, Білорусь звинувачує Україну у тому, що вона нагнітає ситуацію, укріплюючи кордон.

"Нагнітанням ситуації, власне, займаються Білорусь і Росія, в тому числі формуванням так званого "регіонального угруповання військ союзної держави", яке розгортається на території Білорусі. Ми добре розуміємо, що окремі сили збройних сил Росії також перекидаються на територію Білорусі, але на даний момент не фіксуємо на кордоні створення якогось ударного угруповання, яке могло б нам загрожувати", - підкреслив він.

Демченко нагадав, що залишається постійна загроза завдання ракетних ударів з території Білорусі, а також запуск бойових безпілотників.

При цьому речник ДПСУ наголосив, що Україна не створює жодних провокацій на кордоні з Білоруссю.

Війна в Україні: ситуація на кордоні з Білоруссю

Як повідомляв УНІАН, Україна будує залізобетонний паркан із колючим дротом на кордоні з Білоруссю.

20 листопада в ГУР Міноборони заявили, що російські спецслужби планують теракти на об'єктах критичної інфраструктури Білорусі, зокрема на АЕС "Островець", щоб звинуватити в їх скоєнні громадян країн НАТО і України.

Нагадаємо, що Білорусь підтримує російську агресію проти України. Зокрема, на початку повномасштабного вторгнення 24 лютого з її території в Україну заходили російські війська, а також здійснювалися спроби перекидання десанту. Після того, як захисники України вибили окупантів із Київської та Чернігівської областей, Білорусь надає Росії можливість завдавати авіаудари по Україні зі свого повітряного простору.

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