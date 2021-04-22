Старше покоління виявило більшу готовність до вакцинації.

Понад 60% українців готові безоплатно зробити щеплення від коронавірусної хвороби.

Читайте такожЕксперти порівняли темпи COVID-вакцинації в Україні та Європі: результати шокуютьПро це свідчать результати опитування «Ставлення до вакцинації від COVID-19», проведеного в березні ЮНІСЕФ спільно з дослідницькою агенцією Info Sapiens за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Як зазначається у прес-релізі за результатами опитування, про хворобу українці знають не лише з новин: для багатьох COVID-19 - уже особистий досвід.

Так, 66% опитаних стикалися із COVID-19 у своєму оточенні, а 22% вказали, що хворіли самі. Про те, що хвороба мала тяжкі наслідки для них або людей із близького оточення, повідомили 43% респондентів.

Понад дві третини (71%) опитаних вважають пандемію загрозою для себе та своєї родини. Прикметно, що серед людей, старших від 60 років, цей показник вищий і становить 81%.

Ефективним способом захиститися від COVID-19 більшість українців вважають вакцинацію. Якби була змога безоплатно щепитися, 63% опитаних хотіли б це зробити, проте 31% з них - лише певною вакциною. Старше покоління виявило більшу готовність: 71% людей від 60 років згодні безоплатно прищепитися від COVID-19.

Головними підставами для проведення щеплень опитані вказали: «щоб не хворіти, не мати ускладнень від хвороби» - 83% та «щоб не інфікувати інших» - 66%.

Крім того, як показало опитування, високий авторитет мають сімейні лікарі: 64% українців загалом і 72% людей від 60 років дослухаються до порад сімейного лікаря, приймаючи рішення про щеплення.

Дані дослідження засвідчують довіру українців і до рутинної вакцинації. З твердженням «важливо, щоб дитина була вакцинована, мала щеплення» скоріше погоджуються 78% українців загалом і 84% осіб, старших від 60 років. Близько 70% опитаних вважають вакцинацію ефективною в запобіганні небезпечним хворобам і 63% - безпечною.

«Це означає, що більшість людей в Україні розуміють необхідність проведення щеплень для того, щоб захистити себе і своїх дітей від таких небезпечних хвороб як, наприклад, туберкульоз, правець, кір, дифтерія, кашлюк», - зазначається у прес-релізі.

Як проводили дослідження

Дослідження проводилося методом телефонних інтерв’ю.

Було опитано 2 тисячі 27 людей, старших від 18 років, в усіх регіонах України, за винятком АР Крим і непідконтрольних урядові територій Донецької та Луганської областей.

Вибірка репрезентативна дорослому населенню України та відповідає даним Державної служби статистики станом на 1 січня 2020 року за статтю, віком, розміром населеного пункту та макрорегіоном.

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Автор: Вікторія Токарєва