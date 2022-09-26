Згідно з результатами опитування КМІС, сумарно так вважає близько 80% громадян.

Переважна більшість українських громадян, які брали участь у соціологічному опитуванні, вважають, що успіхи української армії на Харківщині - це спільне досягнення дій України та підтримки Заходу.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 15-22 вересня.

Зокрема, на думку 80% українців успіхи української армії на Харківщині є спільним досягненням і спільним результатом дій України та українців та підтримки Заходу. Так, з них - 40% респондентів вважають, що успіхи української армії пов'язані з переважно діями України та українців, але деякою мірою і допомоги Заходу, 36% - у рівній мірі дій України і українців та допомоги Заходу, і 5% - переважно допомоги Заходу, але деякою мірою дій Українита українців.

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Ще 10% опитаних вважають, що ці успіхи залежать винятково від дій України та українців, 3% - винятково від дій Заходу, а 7% не змогли відповісти.

При цьому, як зазначають соціологи, у всіх регіонах України абсолютна більшість (77-82%) вважають успіхи української армії спільним результатом дій України (українців) та західних партнерів з антипутінської коаліції.

"Абсолютна більшість українців бачать підтримку Заходу і вважають, що наші перемоги – це спільні перемоги України та Заходу. Тому допомога Заходу - не просто акт "благодійності", а саме участь у спільних історичних звершеннях і перемогах", - наголошують автори дослідження.

На думку заступника директора КМІС Антона Грушецького, "потрібно розуміти, що 73% українців вірять, що Захід не втомився і хоче перемоги України на прийнятних для нас умовах".

Він констатує, що абсолютна більшість українців хочуть бачити Україну частиною Заходу (90% за членство в ЄС і 73% за членство в НАТО). Тому в цей період, коли Росія проводить псевдореферендуми, погрожує ядерною зброєю, планує офіційно анексувати окуповані території – важливо зберігати і нарощувати підтримку Україні та українцям, які відчайдушно борються за свою країну і своїх людей.

***Опитування громадської думки "Омнібус" проводилося 15-22 вересня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Опитано 2002 дорослих (у віці 18 років і старше) респонденти з усіх регіонів України (крім АР Крим), які на момент опитування проживали на контрольованій території України. Статистична похибка такої вибірки не перевищувала 2,4%.

Як раніше повідомляв УНІАН, 6 вересня Збройні сили України почали успішну контрнаступальну кампанію на окупованих територіях Харківської області. В результаті ворожі сили змушені були тікати, залишаючи свою бойову техніку і боєприпаси, а також здаватися в полон.

10 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що всього з початку місяця ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів. 12 вересня заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Україна звільнила вже майже 6 тисяч кв. км. своєї території. Сьогодні, 14 вересня, Маляр повідомила, що сили оборони України з 6 вересня вже звільнили в Харківській області близько 8 тис. 500 квадратних кілометрів території, близько 388 населених пунктів.

Зокрема, на півдні українські військові протягом останніх двох тижнів просунулись на різних ділянках від 4-х до кілька десятків кілометрів, звільнено площі майже 500 кв. км. Зокрема, населені пункти на Херсонщині - Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок і Миролюбівка - вже звільнені.

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