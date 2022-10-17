Після оголошеної в Росії мобілізації Грузія стала однією з головних країн, куди масово почали виїжджати росіяни

Грузія не виключає перегляду безвізового режиму з Російською Федерацією. Заява прозвучала на тлі напливу росіян після оголошеної мобілізація.

Про це президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила на спільній прес-конференції з колегою з Молдови Майєю Санду в Кишиневі.

"Не виключено, що нам доведеться переглянути безвізовий режим (з Росією-УНІАН), який в сьогоднішніх умовах є досить ліберальним. Це все має вирішити уряд разом з суспільством", - заявила політик.

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Зурабішвілі зазначила, наплив росіян є викликом, але не загрозою. При цьому вона вказала, що в основному приїжджають вихідці з Грузії, які втратили громадянство або мають подвійне громадянство.

За даними Національної адміністрації туризму Мінекономіки Грузії, з січня по вересень росіяни здійснили понад 780 тисяч туристичних поїздок, що в 5,5 раза більше цього показника за попередній рік.

Мобілізація в Росії - що відомо

Президент РФ оголосити про "часткову" мобілізацію в Росії 21 вересня. Тоді ж міністр оборони Росії Сергій Шойгу розповів про плани призвати 300 тисяч резервістів. Однак ЗМІ передавати, що реальна цифра в три або навіть чотири рази більше.

Мобілізація в РФ проводилася хаотично: повістки надсилали як померлим, так і багатодітним батькам.

У Росії тисячі чоловіків вирішили втекти від мораторію, виїхавши в сусідні країни. Зокрема, в Фінляндія, Грузію, Вірменію, Казахстан, Монголію. З 30 Вересня Фінляндія закрила кордони для росіян, що біжать від мобілізації, а на кордоні з Грузією, де скупчилися черги, Росія розгорнула пункт мобілізації людей з черги на виїзд з країни.

З кінця вересня з Росії масово почали виїжджати чоловіки призовного віку. До 4 жовтня, за інформацією джерел Forbes, від 600-700 тисяч до майже мільйона громадян виїхали з Росії.

14 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що "часткова" мобілізація в Росії повинна завершитися найближчим часом, а в російську армію вже призвали 222 тисячі чоловіків.

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