За словами керівника Офісу президента, поставлено задачу, щоб зустріч Зеленського й Орбана відбулася якомога скоріше.

З метою проведення зустрічі президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зроблено потужний крок. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу за підсумками зустрічі з главою угорського МЗС Птеєром Сіярто повідомив керівник Офісу президента України (ОП) Андрій Єрмак.

Він зазначив, що завдання полягає в тому, щоб зустріч Зеленського та Орбана відбулася якомога скоріше.

"Вчора ми зробили потужний крок для того, щоби її організувати", - повідомив Єрмак.

Керівник ОП нагадав, що 29 січня в Ужгороді відбувся перший діалог з угорською стороною за довгі місяці. За його словами, не треба боятися діалогу з сусідніми країнами-членами НАТО і Євросоюзу.

"Цей діалог був потрібний. Я вважаю, що вчора ми мали прогрес. По-перше, відбулася зустріч, яка розпочалася з вшанування наших героїв, і вона продовжувалася сім годин. ... Ми маємо плани на майбутнє, але треба працювати", - сказав Єрмак.

За його словами, висновок після зустрічі полягає у тому, що треба усім працювати, у тому числі для того, аби Угорщина підтримала в рамках Євросоюзу створення Українського фонду обсягом 50 млрд євро на чотирирічний період.

"І ціль - це не просто зустріч, а ціль - з сусідами, які не є агресорами, навіть якщо вони мають інші питання й позиції, говорити, і робити все, щоб вони мали проукраїнську позицію", - наголосив Єрмак.

Як зазначив керівник ОП, міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сіярто чітко повідомив, що Угорщина повністю підтримує незалежність і територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах та її суверенітет.

Стосунки між Україною та Угорщиною - останні новини

Угорщина відкрита для використання 50 мільярдів ЄС на допомогу Україні. 29 січня в Ужгороді керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сіярто провели зустріч з лідерами угорської громади Закарпаття та представниками церков. Єрмак наголосив, що українська та угорська сторони розпочали роботу над підготовкою зустрічі Зеленського та Орбана.

Петер Сіярто розповів, що у співпраці з угорською громадою були сформульовані 11 пунктів, серед іншого, щодо використання мови національної меншини в усіх сферах життя, відновлення статусу національної школи та можливості складання іспитів на атестат зрілості угорською мовою. Ці питання були передані представникам України й за десять днів будуть обговорені на українсько-угорському міжурядовому рівні.

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