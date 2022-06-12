Випускних балів у регіоні цього року немає.

На Чернігівщині випускники роблять фотосесії на фоні руїн, щоб залишити спогади про війну і випускні бали, що не відбулися.

Як передає кореспондент УНІАН, світлини з таких фотосесій з’явилися у соціальних мережах.

Зокрема, Новгород-Сіверська загальноосвітня школа №2 на своїй сторінці в Facebook оприлюднила фото 11-класників на фоні руїн школи. Адже навчальний заклад був зруйнований 12 травня внаслідок ракетного удару військ РФ.

"Випускний альбом учнів 11-го класу у цьому році виглядає так! У них вкрали дитинство, свято останнього дзвоника та випускний вечір", - говориться в дописі. У коментарях дописувачі пишуть про свої емоції, "біль і сльози за нестанцьований вальс, за зруйновані плани, за вкрадену юність".

Також фотосесії на фоні зруйнованих будівель зробили випускники трьох класів шкіл Чернігова. Ідею запропонував фотограф із Івано-Франківська Станіслав Сеник. Він знімав чернігівських випускників на фоні зруйнованого гіпермаркету в обласному центрі, біля руїн будинку на вулиці Чорновола, де від авіаудару загинули 47 людей, біля зруйнованого гуртожитку в мікрорайоні Шерстянка. Фотограф переконаний, що справжня цінність цих фотографій буде зрозуміла за 5-6 років.

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