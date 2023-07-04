На ремонт постраждалого житла з міського бюджету виділили вже 43 млн грн.

У Миколаєві активно ремонтують постраждале від російських обстрілів житло, проте більшість закупівель на виконання цих робіт чиновники провели без торгів, а самі підряди дісталися добре відомим місцевій владі компаніям, що може свідчити про наявність корупції.

На сьогодні з резервного фонду міського бюджету вже виділили 43 млн грн, які направили на поточні ремонти знесених дахів, пошкоджених фасадів та також вибитих вікон, про що йдеться у матеріалі Центру журналістських розслідувань.

Так, відновлення покрівлі будинку по вулиці Крилова, у який влучила російська ракета, коштувало понад 4 млн грн, причому закупівлю цих робіт Департамент ЖКГ провів не просто без торгів, а ще й не опублікував на Prozorro. Проте журналісти знайшли платіжки перерахування коштів підряднику і виявили, що ремонтом займалася відома в місті компанія "БК "Контакт-Жилбуд", власником якої тривалий час був Анатолій Чайка, брат покійного мера Миколаєва Володимира Чайки.

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Проект ремонту покрівлі та авторський нагляд здійснювала Дар'я Григоренко, яка до того проектувала реконструкцію Алеї національних діаспор, за результатами якої відкрили кримінальне провадження про розтрату бюджетних коштів.

Загалом на відновлення знищених вибуховими хвилями дахів у багатоповерхівках мерія витратила 16,2 млн грн, з яких 2,6 млн грн - ТОВ "Автобіолюкс". Компанія буде ремонтувати покрівлі постраждалих житлових будівель у двох районах міста. З 2016 року ця фірма виграла торги на проведення покрівельних робіт на 43,2 млн грн, хоча неякісно ремонтувала дахи, а одного разу навіть затопила школу, через що ремонт цього об’єкту тривав декілька років.

Ще одним відбудовником покрівель став підприємець Михайло Бучко з Галицинового, у якого до того виявили родинні зв’язки з головою цієї ОТГ.

Більшість постраждали багатоповерхівок Миколаєва зазнали фронтальних пошкоджень - вибуховими хвилями там вибиті вікна та балкони. В основному на таких об’єктах жителі проводили ремонти самотужки, отримуючи від влади OSB-плити.

Проте в листопаді-грудні минулого року вибите скло у близько 120 будинках зашили такими плитами за кошти бюджету міста, заплативши 2,8 млн грн. Як йдеться у матеріалі, ціна обшивання одного "квадрату" віконного прорізу на деяких об’єктах різнилася майже у чотири рази.

Миколаївські чиновники з Департаменту ЖКГ не вбачають проблем у тому, що проводять приховані та неконкурентні закупівлі. А різницю у вартості пояснюють умовами робіт.

Скандали із закупівлями "на ремонт" в Україні

Раніше УНІАН повідомляв про те, що у Києві чиновники закупили для укриттів дитячі барабани на загальну суму в 900 тисяч гривень. Також для столичних укриттів купили дві сковорідки по 600 тисяч гривень кожна.

Крім цього, приблизно мільйон гривень з бюджету міста Києва виділили на дитячі настінні конструктори для сховищ.

У Дніпровській районній державній адміністрації від таких дивних закупівель відхрестилися, заявивши, що їх робив не центральний апарат, а управління освіти, у якого на це передбачено свій бюджет.

Реакцією на скандали з недоречними закупівлями для укриттів стало рішення президента Володимира Зеленського, який звільнив ряд відповідальних чиновників.

Але, очевидно, що це не спинило столичних чиновників, адже нещодавно управління освіти Дніпровської РДА придбало для укриттів дорогі портативні рації на загальну суму понад 1 млн грн, приблизно по $1500 за штуку.

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