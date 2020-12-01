На ринках вартість ялинок буде набагато дорожче, ніж у пунктах Держагентства лісового господарства.

Середня ціна на ялинку в Україні цього року становитиме 75 гривень.

Про це повідомили в Державному агентстві лісових ресурсів.

Після 10 грудня в Україні відкриються ялинкові базари при державних лісогосподарських підприємствах. Цього року планується реалізувати понад 500 тисяч ялинок.

"Популярністю серед українців користуються: сосна звичайна, сосна Палласа (Кримська), Ялина європейська (Ялина), Ялина Біла (ялиця). Середня ціна на ялинки цього року - 75 грн. Деревця для головного свята року вирощують на спеціальних плантаціях або зрізають під час розчищення просік, смуг відведення ліній електропередачі", - розповіли в Держагентстві.

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Держлісагентство встановило наступну вартість ялинок у різних містах України:

У Харкові ялинка буде найдешевшою - всього 48 гривень, у Шацьку - 50 гривень, у Полтаві – 55 гривень, у Сумах - 59 гривень, у Луцьку – 65 гривень, у Рівному - 67 гривень, у Тернополі – 68 гривень, у Миколаєві - 69, і 72 і 73 гривні у Херсоні та Хмельницькому відповідно.

У Житомирі та Чернігові ціна на ялинки становитиме 74 гривні, у Черкасах - 76, в Ужгороді - 78, у Дніпрі - 86 гривень, у Вінниці - 89 гривень, по 90 гривень доведеться платити за ялину жителям Кропивницького та Одеси.

Трохи дорожче ялинки будуть у Львові - 94 гривні і в Запоріжжі - 95 гривень. 106 гривень коштуватиме зелена красуня у столиці України Києві, 109 гривень у Чернівцях та 120 гривень в Івано-Франківську.

За вказаними вище цінами ялинки можна купити тільки в пунктах Держагентства лісового господарства. На ринках ялинки коштуватимуть набагато більше.

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Автор: УНІАН