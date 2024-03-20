Місцеві еліти наполягали на українізації міста Южне, не дивлячись на те, що воно розташоване в найпівнічнішій частині Чорного моря.

На Одещині місто Южне отримає нову оригінальну назву - Порт-Аненталь, перейменують ще понад 100 населених пунктів.

Як повідомив депутат ВР України Роман Лозинський, таке рішення сьогодні, 20 березня, прийняв комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування і регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради.

"Загалом сьогодні ухвалено рішення щодо перейменування 5 міст і 104 села/селища", - додав він.

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Зміни стосуються населених пунктів у 16 областях України. Наприклад, Червоноград отримає назву Шептицький, Синельникове – Ріднопілля, Гвардійське – Козацьке, Южне - Порт-Аненталь, Павлоград – Матвіїв, Бровари – Броварі, Надеждівка – Шампань тощо.

У Південному міжрегіональному відділу Українського національного інституту пам’яті повідомили, що у місті Южне на Одещині раніше місцеві депутати відмовилися самотужки змінити назву свого міста.

"Аненталь - це німецька колоніальна назва нинішнього селища Нові Біляри. Серед запропонованих варіантів був гідронім Аджалик, Оріяна тощо. Місцеві еліти наполягали на українізації нинішньої назви, не дивлячись на те, що місто розташоване в найпівнічнішій частині Чорного моря, географічно північніше багатьох міст Одещини, Херсонщини та Криму", - розповіли у відділі.

Дерусифікація в Одесі

Як повідомляв УНІАН, в Одесі планують прибрати пам’ятний знак "Тінь Пушкіна" та перейменувати кілька вулиць. Зокрема, за словами керівника громадської організації "Суспільство та історична спадщина" Олександра Бабича, рекомендується прибрати з міського простору артоб’єкт "Тінь Пушкіна", розташований на розі Дерибасівської та Рішельєвської.

Також була пропозиція перейменування вулиці Білоруської на вулицю Костянтина Калиновського – білоруського публіциста, революціонера-демократа, який у 19-му столітті був одним з регіональних очільників польського Січневого повстання на землях сучасних Литви й Білорусі, спрямованого проти Російської імперії.

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