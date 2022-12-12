Натомість влада розглядає можливість створення нових мікрорайонів чи навіть населених пунктів.

Імовірно, що після закінчення війни Україна не зможе відбудувати деякі населені пункти, оскільки російські війська зруйнували їх вщент. Про це голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк розповіда в інтерв’ю РБК-Україна.

"Як би боляче не було про це говорити, але, можливо, будуть такі населені пункти, які ми не зможемо відбудувати, бо вони зруйновані вщент, ворог їх стер з лиця нашої землі", - сказала вона.

Вона додала, що на сьогодні є громади, в яких кількість населення збільшилася на 25%.

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"Є області, які деокуповані, і нам здається, що саме ці області повинні бути у фокусі уваги відбудови. Але й ті області, які на сьогодні прийняли людей та бізнес, їх території також потрібно перепланувати, враховуючи особливості економічні та демографічні", - сказала вона.

Водночас вона заявила, що будуть території, які можна буде розглядати для створення нового мікрорайону чи навіть нового населеного пункту. Такі нові мікрорайони зростатимуть там, де буде заплановане будівництво нових потужностей, які дозволять працевлаштувати людей.

План відновлення України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що відновлення України стане бустером для економіки Європи. За його словами, План відновлення України оцінюється у 750 мільярдів доларів, а його реалізація допоможе також і європейській економіці.

У липні презентували проект плану відновлення України. Він передбачає три ключові етапи:

Відновлювати тут і зараз те, що можливо, і що є критичним для життя людей

Швидке відновлення інфраструктури.

Довгострокова трансформація.

Фінансувати заходи плану збираються за рахунок заарештованих російських активів, грантів та пільгових кредитів, інвестицій приватного сектору та позабюджетних внесків, а також коштів державного бюджету України.

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