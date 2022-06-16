Вони відкрито погрожують "наслідками для дітей та батьків" за українську мову.

Директори-колаборанти у школах Маріуполя забороняють дітям спілкуватися українською мовою.

Про це у своєму Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Керівництво шкіл забороняє підліткам, що навчались в україномовних школах, використовувати українську навіть на перервах. Не соромлячись, колабораційний директорат шкіл відкрито погрожує "наслідками для дітей та батьків", якщо буде чути в спілкуванні українську. ДенаZіфікація на всіх рівнях за кращими прикладами срср", - написав він.

Нагадаємо, раніше Андрющенко повідомив, що російські окупанти вивезли усі книжки з бібліотеки в Маріуполі. За його словами, українські книжки відсортовано та завантажено в окремий автобус, який вирушив у Донецьк.

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