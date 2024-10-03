Мова йде про покаранння для сталкерів.

У Верховній Раді України пропонують встановити відповідальність за такий вид психологічного домашнього насильства як сталкінг.

2 жовтня група народних депутатів зареєструвала проект закону 12088. Згідно з ним, сталкінг - це форма психологічного домашнього насильства, яка виражається у небажаній нав'язливій увазі до людини, тривалому стеженні за постраждалою від домашнього насильства та перебуванні біля місця її проживання.

Також пропонується ввести в законодавство новий термін - кіберпереслідування. Цей вид переслідування передбачає постійне спостереження за людиною за допомогою інформаційних та комунікаційних технологій:

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крадіжка особистих даних;

шпигування через соцмережі, мессенджери, електронну пошту та телефон;

крадіжка паролів або злом пристроїв для встановлення додатків геолокації, у тому числі шпигунського програмного забезпечення.

В записці підкреслюється, що сталкінг - це не "новомодний" закордонний термін, а серйозна проблема, яка може призвести до трагічних наслідків. Наводяться дані дослідження в США, за якими три чверті постраждалих жінок, яких переслідували, піддавалися фізичному насильству.

Відповідно до законопроекту, судове рішення суду першої інстанції про застосування обмежувального заходу до людей, які вчинили домашнє насильство, повинно набирати законної сили з моменту проголошення, а оскарження не має зупиняти його виконання.

В пояснювальній записці сказано, що щороку від насильства в Україні потерпає близько 200 тисяч людей, 90% з них - жінки. За даними Міністерства соцполітики, з 2017-го по 2023 рік випадки вчинення домашнього насильства зростали. Якщо протягом 2017 року було зареєстровано 96 606 звернень, то уже в 2020 рік - 211 362, 2021 рік - 284 221, 2022 рік - 251 829, 2023 рік - 251 954.

Домашнє насильство в Україні

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко також повідомляв про зростання випадків домашнього насильства в країні.

За його словами, 60% тих, хто чинить домашнє насильство, є військовими. Через це важливо забезпечувати військовослужбовцям належну психологічну реабілітацію.

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