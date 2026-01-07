Українці розповіли, що думають про президенство Трампа, – опитування

Лише 14% українців вважають добрим для України президентство Трампа.

Переважна більшість українців негативно оцінюють президенство Дональда Трампа в США. Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведене упродовж 26 листопада - 29 грудня 2025 року.

Ставлення українців до президента США Дональда Трампа

Зокрема, 74% опитаних українців продовжують вважати, що президенство Трампа для України є поганим. Як зауважують соціологи, у травні-червні минулого року так вважали 72% опитаних. Тобто, за останні пів року ситуація майже не змінилася.

Водночас, добрим для України президенство Трампа вважають 14% опитаних респондентів (раніше було 16%). Ще 12% українців не змогли відповіти на це питання.

Ставлення українців до політики Європи і США щодо України

Як засвідчує опитування, 55% українців продовжують вважати, що Європа серйозно допомагає Україні і хоче завершення війни на справедливих умовах.

Водночас, 33% опитаних вважають, що Європа втомилася і тисне для несправедливого миру.

Соціологи зауважують, що порівняно із початком жовтня 2025 року трохи зросла частка тих, хто має невизначені погляди – з 6% до 12% (і за рахунок цього стало трохи менше і тих, хто вважає Європу надійним союзником, і тих, хто так не вважає).

При цьому, якщо у випадку Європи за останні декілька місяців є відносна стабільність, то у випадку США продовжується низхідна тенденція.

Зокрема, порівняно із початком жовтня 2025 року з 52% до 59% стало більше тих, хто вважає, що США втомилися і тиснуть на Україну для поступок Росії. Натомість з 38% до 28% стало менше тих, хто, навпаки, продовжує вважати США надійним союзником.

При цьому нинішні показники хоча й погіршилися, але протягом 2025 року був період, коли сприйняття політики США було гіршим (найгірші показники були у березні 2025 року).

Динаміка довіри українців до ЄС, США і НАТО

Зокрема, Євросоюзу довіряють 48%, не довіряють – 26% (у грудні 2024 року було 46% і 19%). Решта 25% відповіли "важко сказати напевно" (у грудні 2024 року було 35%).

Загалом, як відзначають дослідники, можна бачити, що ЄС скоріше користується довірою українців.

Водночас значно нижчі показники довіри до США і до НАТО, які до того ж демонструють суттєву низхідну динаміку за рік.

Так, США довіряють 18% (зниження з 41% у грудні 2024 року), не довіряють – 52% (ріст з 24% у грудні 2024 року). Решта 30% не змогли визначитися із своєю думкою.

У випадку НАТО 30% довіряють організації (зниження з 43% у грудні 2024 року), а 43% не довіряють (ріст з 25%). Решта 27% не змогли визначитися.

Президентство Трампа: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 20 січня 2025 року Трамп розпочав свій другий термін президенства в США. До того він безліч разів заявляв, що закінчить війну Росії проти України за 24 години, однак виконати свою обіцянку не зміг.

У листопаді 2025 року Трамп почав нав'язувати Україні "мирний план", який підготували його представники Стів Віткофф та Джаред Кушнер спільно з російською стороною.

Цей план передбачав односторонні поступки від України і жодних поступок зі сторони Росії. Так, серед іншого, йшлося про те, що Україна має вивести війська з тої частини Донеччини, яку не можуть захопити російські окупанти.

Україна не погодилася з положеннями початкової версії цього плану і активно вела переговори щодо його зміни. Зокрема, між Україною та США було напрацьовано план з 20 пунктів. Проте, питання щодо територій і ЗАЕС залишилися невіришеними.

