Він нагадав, що багато військовозобов'язаних зараз ховаються і не хочуть ставати на війський облік.

В Україні всім військовозобов'язаним буде потрібний сертифікат захисника, щоб військово-політична влада країни розуміла, скільки людей теоретично може бути призвано, і таким чином змогли організувати так звану "смарт-мобілізацію". Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Також він повідомив, що точно не буде арештів рахунків ухилянтів. Але буде інший примус. Який – невідомо.

"Треба мати всіх в одній системі. Ми прийняли вже закон 10062, який дозволяє зафіксувати в реєстрі "Оберіг" всіх військовозобов'язаних. Вони мають потрапити в реєстр і отримати так званий "сертифікат захисника". Буде сертифікат, який зроблять або через інтернет, або через похід до ЦНАПу чи ТЦК", - сказав він.

За його словами, це робиться для того, щоб держава розуміла, скільки людей теоретично може бути призвано і таким чином змогли організувати так звану "смарт-мобілізацію". Він нагадав, що багато військовозобов'язаних зараз ховаються і не хочуть ставати на війський облік, для цього влаштовуючись на роботу неофіційно.

"Ми, розуміючи, що добровільно це робити ніхто не буде, вважаємо, що потрібен якийсь певний примус до цього. Те, що запропонувало зараз Міноборони все заарештувати не підходить. Це занадто жорстко і в державі взагалі немає потужності всіх цих людей змусити і заарештовувати, потім кримінальн провадження вести. Я думаю, що це ми по мертовому колу йдемо", - додав Арахамія.

Мобілізація в Україні - останні новини

Кабінет міністрів України наприкінці січня передав до парламенту оновлену версію проекту законопроекту про мобілізацію. Попередню версію, яка була внесена наприкінці грудня, уряд відкликав через критику законопроекту в парламенті та суспільстві.

В оновленому законопроекті прописане звільнення від військової служби людей, які мають інвалідність будь-якої групи. Крім того, запропоновано знизити призовний вік до 25 років (зараз він становить 27 років), скасувати строкову службу та запровадити електронний кабінет військовозобов'язаного.

7 лютого Верховна Рада України проголосувала в першому читанні за урядовий законопроект про мобілізацію. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що в законопроекті про мобілізацію переглядатимуться, зокрема питання підходу до аспірантів та блокування рахунків громадян.

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