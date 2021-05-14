Зеленська розповіла про побут президентської родини.

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що не дуже часто готує. Вона запевнила, що її родина харчується звичайною їжею, а не "лобстерами".

Зеленська поділилася цим у першому телевізійному інтерв'ю у "VIP з Наталією Мосейчук".

Читайте також"14 це багато чи мало?": перша леді України прокоментувала важливість закону про декрет для чоловіків"Я раніше не дуже часто готувала. Зараз готую менше. Але ж готую. Коли ти постійно на роботі, вдома всі постійно тільки снідають. І вечеряють декілька людей. Я не вечеряю майже ніколи. Вечеряють діти, чоловік. Раніше дітям готували окремо. Зараз всі разом їмо. Зараз є люди, які готують. Ми не питаємо, що в нас там є. Ми не робимо замовлень. Що дали — те і з'їли. Але там не лобстери. Можна не переживати. Сьогодні була яєшня і салат. І в такому руслі ми і живемо. Якщо дітям чогось хочеться, я їду в магазин і купую окремо", — запевнила дружина глави держави.

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Автор: Ольга Робейко