За його словами, Україні треба залучати принципи кооперації. На сьогодні існує нестійкість української логістики.

Україна має створити багатоешелоновану і багатоваріантну систему ближньої, середньої і дальньої протиракетної та протиповітряної оборони, яка зможе захистити й від дронів.

Про це заявив колишній президент ДП "Антонов" Олександр Лось в ефірі "Еспресо".

За його словами, потрібно створити свою унікальну систему.

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"Не треба нічого копіювати у західних та східних колег. Не можна брати за зразок ізраїльську чи європейську систему. Нам треба створювати свою систему. Так, з використанням комплексів, підходів, окремих елементів. Треба брати за приклад не копіювання технічних рішень, а залучення підходів щодо створення політико-воєнних спільнот держав і розробників для створення української об'єднаної системи ПРО і ППО", - зазначив Лось.

Він додав, що саме так США та Ізраїль працюють щодо "Залізного купола".

"Нам треба залучати принципи кооперації. На сьогодні існує нестійкість української логістики. В першу чергу, треба мати доступ до мікроелектроніки, створення систем обчислення. Треба створювати багатоешелоновану і багатоваріантну систему ближньої, середньої і дальньої ПРО і ППО. Саме у свій спосіб, нікого не копіюючи", - підсумував Лось.

Іранські дрони на війні в Україні

У липні цього року Росія закупила в Ірану велику партію бойових дронів "Shahed-136" та "Mohajer-6". За різними оцінками, їхня кількість може досягати до декількох тисяч одиниць.

Своєю чергою в Росії заперечують, що її армія застосовує іранські БПЛА під час атак на українські об’єкти, а в Ірані заявили, що не продавали РФ безпілотники.

З 13 вересня до 20 жовтня Сили оборони знищили 223 дрони-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136", які російські війська запускали по території України.

17 жовтня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що минулого тижня російська армія мала 300 іранських дронів-камікадзе, загалом контракт передбачає передачу росіянам 2,4 тис. таких безпілотників.

18 жовтня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна "в найближчі дні" отримає від Альянсу засоби для протидії іранським дронам-камікадзе.

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