Україна впритул наблизилася до дієвих реформ у системі охорони праці. В рамках проекту ЄС МОП зараз напрацьовуються проекти законів, які допоможуть захистити життя і здоров'я працівників в нашій країні.

Про це йдеться в сюжеті 5 каналу, пише Обозреватель.

Зараз, за словами кореспондента, Україна проходить етап імплементації вже прийнятих директив ЄС з охорони праці в українське законодавство.

"Ми робимо все, що можна: роз'яснюємо міжнародні стандарти, допомагаємо писати проекти законів, навчаємо оцінці ризиків. І, звичайно, тепер Україна повинна зробити свою частину роботи. Ми бачимо, що зараз якраз відповідний момент, сформувалася критична маса фахівців, які розуміють, що Європейський стандарт має сенс. І він повинен бути імплементований", - пояснив Антоніу Сантуш, національний координатор Проекту ЄС МОП.

Головним наслідком впровадження європейських стандартів охорони праці в Україні, за прогнозами експертів, має стати попередження проблем на виробництвах, а не усунення їх наслідків, як в основному відбувається зараз.

"Філософія європейська показує, що оцінка ризиків і небезпек повинна бути націлена на те, щоб управляти цими процесами. Тобто не приймати, на першому місці - не приймати ризик, а це означає відмовитися від робіт і послуг, які несуть загрози життю і здоров'ю людини. Все. У нас є і сучасні європейські компанії, які дійсно можуть служити для нас зразком, і вони саме такими служать", - переконаний Дмитро Матвійчук, експерт, головний редактор журналу "Охорона праці".

Зараз найближче до європейських стандартів охорони праці наблизилися великі підприємства традиційно високотравматичних гірничорудної, нафтогазовидобувної галузей і хімічної металургії. У цих галузях, як визнають міжнародні експерти, заходи з підвищення безпеки праці почали впроваджувати, не чекаючи затвердження нових стандартів на державному рівні.

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Автор: УНІАН