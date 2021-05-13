Наразі матір з немовлям перебувають у лікарні та почуваються добре.

Поліція опублікувала відеозапис пологів дівчини, яка близько 20:00 12 травня народила немовля на станції метро «Лісова».

Читайте такожНа Львівщині вагітну доправили до лікарні всюдиходом (відео)Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, у 23-річної киянки почались пологи прямо у підземному переході.

На крики породіллі відреагували поліцейські, які несли службу неподалік, працівниця метрополітену та перехожі.

Працівники поліції принесли дівчині ковдру, воду, необхідні речі гігієни та викликали лікарів.

Дівчина народила на станції метро у Києві: що відомо

Повідомлялося, що пологи пройшли добре, у дівчини народився хлопчик ще до приїзду «швидкої допомоги». На медиків чекали вісім хвилин.

Породілля та немовля почуваються добре, їх доставили у Броварську лікарню.

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Автор: Катерина Шварц