Зловмисник обіймав керівну посаду у місцевому підрозділі компанії "Укренерго".

Харків’янин, який допомагав ворогу знеструмити енергосистему України, отримав покарання у вигляді 15 років увʼязнення з конфіскацією всього майна, повідомили в Службі безпеки України.

Зазначається, що у зоні особливої уваги агента РФ були основні електропідстанції на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей. Також зловмисник збирав відомості про наслідки ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі нашої держави.

Передусім він намагався дізнатися інформацію про рівень ушкоджень і технологічні спроможності цих об’єктів. Розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових та проведення повторних ракетних ударів для повного знеструмлення 5 областей України.

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У червні 2023 року контррозвідники СБУ у Харкові затримали російського агента "на гарячому" під час виконання ним ворожого завдання.

Як встановило слідство, зловмисником виявився посадовець місцевого підрозділу компанії "Укренерго", який очолював групу з оптимізації та розрахунку втрат електроенергії. Російська спецслужба завербувала його ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, а наприкінці лютого 2022 року – визначила йому розвідзавдання.

Отриману інформацію зрадник дистанційно передавав до ФСБ через "зв’язкового", який перебував у тимчасово окупованому місті Щастя на Луганщині. Для комунікації використовували анонімний чат у месенджері.

На підставі зібраних слідчими доказів суд визнав харків’янина винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зрадники та колаборанти

Як повідомляв УНІАН, СБУ інформувала про затримання 18-річного мешканця Києва, який збирав для ФСБ РФ розвіддані про Сили оборони України та критичну інфраструктуру у столиці та області.

Раніше стало відомо про ліквідацію в Україні потужної агентурної мережі контррозвідки ФСБ – було затримано п’ятьох зрадників, які працювали у розвідці та СБУ й зливали Москві секретні дані про АЕС, Харків та оборону Одеси. Затримання агентів відбувалось у різних регіонах в ході багатоетапної спецоперації.

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