Збір для евакуації призначено на 12:00.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляє, що 6 травня має відбутися евакуація з Маріуполя.

Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі.

"Завтра, 6 травня, буде евакуація з Маріуполя. Збираємося біля ТРЦ "Порт Сіті" о 12:00", - написала Верещук.

Інших подробиць вона не навела.

В свою чергу ООН зробила заяву про те, що почалася операція з евакуації цивільних осіб з "Азовсталі" у Маріуполі. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на заступника генсека ООН.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня у Запоріжжя на п'яти евакуаційних автобусах прибули 156 цивільних, евакуйованих 1 травня з території заводу "Азовсталь" в Маріуполі.

Сьогодні завершився другий етап нашої евакуаційної операції з Маріуполя - в рамках маріупольського гуманітарного коридору вдалося евакуювати 344 людини.

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