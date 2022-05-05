Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляє, що 6 травня має відбутися евакуація з Маріуполя.
Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі.
"Завтра, 6 травня, буде евакуація з Маріуполя. Збираємося біля ТРЦ "Порт Сіті" о 12:00", - написала Верещук.
Інших подробиць вона не навела.
В свою чергу ООН зробила заяву про те, що почалася операція з евакуації цивільних осіб з "Азовсталі" у Маріуполі. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на заступника генсека ООН.
Як повідомляв УНІАН, 3 травня у Запоріжжя на п'яти евакуаційних автобусах прибули 156 цивільних, евакуйованих 1 травня з території заводу "Азовсталь" в Маріуполі.
Сьогодні завершився другий етап нашої евакуаційної операції з Маріуполя - в рамках маріупольського гуманітарного коридору вдалося евакуювати 344 людини.
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